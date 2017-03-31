印尼逃逸外勞賣淫 還自拍吸毒影片

龜山分局迴龍派出所前日晚間在萬壽路某旅館發現1名男子與2名外籍女子同房，前往盤查查證，查獲2女以4500元代價與男客從事性交易，當場查扣其性交易所得及使用過之保險套、潤滑液，及少量毒品。

魏姓男客供稱，在網路論壇發現有性交易資訊，並用通訊軟體聯繫至該旅館進行，2名印尼女子狡辯從馬來西亞來台觀光，卻提不出任何證件，且手機內還有自拍吸毒影像，經查為勞逸外勞，訊後以違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法函送偵辦。

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(中時)