雷諾瓦美少女登台 奧塞珍藏今開箱

相隔20年，雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》再度登台，畫中兩位美少女青春如昔，金黃長髮柔軟如絲，雪白肌膚透著紅潤，雷諾瓦藉由畫筆留駐青春的畫作，至今依然受到大眾喜愛。由奧塞美術館珍藏的《彈鋼琴的少女》，今（31日）下午在國立故宮博物院開箱亮相。

為了慶祝巴黎奧塞美術館建館30週年，館方特別企劃「印象．左岸：奧塞美術館30週年大展」，亞洲巡迴場已來到台灣，4月8日起至7月24日在故宮圖書文獻大樓展出。這次共展出69幅奧塞珍藏的經典名作，總保值超過4億歐元（新台幣約150億）。今在故宮舉辦開箱儀式，米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》與梵谷《午睡》3幅曠世名作，於展前搶先曝光。

故宮院長林正儀表示，這次借展的69幅作品為精選19世紀歐洲各畫派代表性作品，台灣民眾可縱覽浪漫主義、新古典主義、印象派、寫實主義與象徵主義之繪畫風格，機會難得。中國時報副社長張景為指出，1997年在國立歷史博物館的「黃金印象：奧塞美術館名作特展」，無論在台灣南北均獲得熱烈迴響，經過20年，「印象．左岸」特展必然再度掀起「印象」風潮。

米勒最廣為人知的畫作《拾穗》為本展亮點之一，這幅作品是米勒的成名之作。在收割的季節裡，遠處堆起高高的麥草堆，近處三位農婦彎腰撿拾麥穗，她們的身影在地平線下顯得卑微而謙遜，藉著三個農婦不同顏色的服裝及年齡來象徵法國勞動階層的群體形象，米勒將農村生活表現得淋漓盡致。

網路討論度最高的是《彈鋼琴少女》，雷諾瓦擅長繪畫女性人物肖像，用溫暖的筆觸與流暢的線條描繪出和諧的情境，畫中兩位少女一位彈著鋼琴、一位讀著樂譜，背景裡的布簾、少女柔軟的細髮以及裙襬，流暢地譜出一段美麗的旋律，而鋼琴架上的花瓶，對應著少女正處於燦爛綻放的青春年紀。

首次登台展出的梵谷《午睡》，是梵谷向米勒致敬的作品，《午睡》描繪農人在工作中休憩的情景，一對男女依偎在麥草堆的陰影處，鐮刀就擱置在一旁，男子脫下鞋子、伸直雙腳坦然入眠，農婦則依偎在他身旁。梵谷的《午睡》描繪出在嚴酷的生活與疲憊的工作中讓人喘息的寧靜空間。

(中時)