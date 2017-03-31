台一線通灣段 多彩繽紛耳目一新

藺草草帽也立體呈現在牆面上，創意無限。(江詩筑攝)

台一線通霄通灣段鐵道外側圍牆最近變得多彩繽紛，原本單調的灰色外牆，如今多了木雕、卵石黏貼、貝殼鑲嵌、藺草浮貼及彩繪等，讓往來用路人耳目一新，通灣社區發展協會利用撿拾而來的素材進行創作，要成為台一線最美麗的一段。

通灣里鄰近台一線，占地狹長，從秋茂園到西濱公路路口都屬通灣，通霄鎮代表呂金穎表示，通灣里人文薈萃，可惜因缺乏行銷，被忽略已久，早年苗栗最知名的木雕雕刻、藺草編織是通灣主要產業，包括雕刻界的大師朱銘也是通灣里民，他所收的徒弟中仍有些人繼續留在通灣從事木雕藝術或是代工。

這次通灣社區加入水保局的農村再生計畫，居民在培根課程中發想創意，把屬於通灣的元素全部呈現在牆面上，牆面有木雕的彌勒佛、花生、西瓜、公雞、鯨豚、藺草帽等，也讓彩繪牆變得更加立體生動。

(中時)