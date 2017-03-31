廬山國小缺閱讀設備 吳炎山義賣圓夢

南投縣仁愛鄉廬山國小希望能為部落孩子營造良好的閱讀環境，卻欠缺經費，台中市牛軋糖業者吳炎山為了幫學校圓夢，將從明天起展開3天義賣，義賣所得全數捐給學校。

「萬里晴送溫情，把愛送上山」，身兼台中市政府市政顧問的吳炎山，平時熱心公益，他的茶園就距離廬山國小不遠，知道偏遠學校資源較少，不時提供物資幫忙學校，昨天校方主動請他幫忙，因為學校欠缺圖書教室設備及購買圖書的經費，總經費約15萬元，希望能獲得援助。

吳炎山指出，知道學校的需求後，眼看著兒童節就要到來，他決定盡自己之力，協助完成偏鄉學童的夢想，將從4月1日起到3日為止舉辦牛軋糖等產品義賣活動，全部所得將捐給廬山國小。

地處南投偏鄉的廬山國小，位於仁愛鄉精英村，距離埔里鎮還要1小時車程，學校閱讀來源只有學校及班級圖書，家庭缺乏閱讀環境，校方說，希望落實家庭閱讀活動，每週五能讓學生借書回家，與家長共讀。1060331

(中央社)