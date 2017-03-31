高市苓雅區正大路、輔仁路 4月修剪超高行道樹
高雄市苓雅區正大路、輔仁路為超高黑板樹其殘枝危及周邊鄰房與行人安全，屢次經民眾、地方民意陳情，高市工務局養護工程處將於4月4日至5日進行黑板樹強降與疏枝作業。
高雄市養工處長吳瑞川表示，去年經歷莫蘭蒂、梅姬颱風之後，高雄市工務局邀請景觀公會、林試所、東海大學等專家學者召開樹木相關會議。會中專家提出建議，風災前修剪大型喬木，避免傾倒、樹枝大量折斷或影響後續生長，修剪有其必要性，尤其是涉及樹木超高、危及電桿電線民房等及淺根破壞鋪面之不歡迎樹種。
他指出，都市道路行道樹，生長環境受限於建築物、電線、道路、路燈及號誌等等，因此樹木修剪必須考慮更多因素，目前對於樹木修剪，除了以往分蘗枝清理及一般性修剪外，也針對有危及公共安全的樹木進行防災性修剪。尤其特別針對早期栽種的黑板樹、小葉欖仁、菩提樹等不適合生長於人行道，且已非常高聳、開張性強或分枝性強的樹木，就有必要進行降低高度的修剪。
養工處長吳瑞川說，苓雅區正大路、輔仁路為超高黑板樹（約6層樓高）其殘枝危及周邊鄰房與行人安全，屢次經民眾、地方民意陳情，工務局養護工程處將於4月4日至5日進行黑板樹強降與疏枝作業，施作時段為每日上午8時至下午17時。植栽修剪期間請往來民眾提前改道，可選擇其他周邊替代道路。另請市民駕駛車輛行經施作路段時，請注意施工警示標誌並減速慢行，敬請民眾配合。
(中時)
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