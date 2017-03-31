第2屆「金門文化獎」揭曉，5名得主出爐

第2屆「金門文化獎」得主之一洪天映。（縣文化局提供）

第2屆「金門文化獎」得主之一張再興。（縣文化局提供）

第2屆「金門文化獎」得主之一莊西勢。（縣文化局提供）

第2屆「金門文化獎」得主之一翁水千。（縣文化局提供）

第2屆「金門文化獎」得主之一陳長慶。（縣文化局提供）

第2屆「金門文化獎」得主今（31）日揭曉，他們是洪天映、張再興、莊西勢、翁水千及陳長慶等5人，各獲得文化獎章1枚及獎金10萬元，將於5月4日接受縣長陳福海公開表揚。

這項由縣文化局主辦的年度文化大獎，以金門籍、年滿70歲以上，長期從事金門文化活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。經公開推薦共有11人參加角逐，在7人甄選小組評審後，其中5人獲獎。

5位文化獎得主（依年齡排序）如下：

●洪天映，現年86歲，青岐人，現任縣政顧問。他在2003年成立烈嶼群聲南樂社，當選首任理事長，並連任1屆。6年理事長期間，出錢出力購置樂器、樂譜，並率領團員在台閩地區演出20餘次，為兩岸三地文化交流盡心盡力，同時不斷吸收新血，今年即有22人之多，推動家鄉傳統藝術不遺餘力。

●張再興，現年85歲，后浦人。年輕時曾協助父親鐫刻舉世聞名「毋忘再莒」等勒石10餘處，成為金門的精神堡壘。致力於石刻工作40餘年，製作千餘件石碑、墓碑，服務鄉親外，也參與萬安堂、媽祖宮、伍德宮等廟宇石雕物件的修復作業。同時，其子張國英、張赫烜、張國根、張國榮、張國楨在他的指導薰陶下，在藝術領域也各有優異成就，2次舉辦父子傳承石雕展，深獲各界好評。

●莊西勢，現年81歲，西浦頭人。從事土木修造技術超過一甲子，擅長砌牆、抹壁蓋瓦、作脊等技術，尤其是作脊功力更是傲視同業，專司宮廟、祠堂，兼及一般傳統民宅，作工細緻、講究細節，始終秉持「工夫人」的傲骨，絲毫不肯偷工或馬虎，技術深獲各方肯定，榮獲2016年文化部「人間國寶」指定。

●翁水千，現年80歲，頂堡人。23歲習大木作技術，擅長尺寸規畫、篙尺製作及算寸白、文公尺，熟悉各種榫頭類型及製作，從業近50年，參與傳統宗祠、家廟修復，作品遍及金門各地，榮獲2016年文化部指定為大木作技術保存者（人間國寶）。

●陳長慶，現年71歲，碧山人。初一因家貧輟學，苦學自修有成，從事文學創作40餘年，致力於邊陲文學的書寫，筆端流露真情，樹立個人特殊風格，展現他對社會與島嶼文學之關懷，質、量均有佳績。1973年與友人創辦「金門文藝」季刊，並任發行人兼社長，提攜後進不遺餘力，也是金門縣采風文化發展協會理事長。著作有長篇、短篇小說及散文集33冊，其中《金門特約茶室》一書獲國史館台灣文獻獎。

(中時)