打卡人潮變錢潮 屏東青創聚落月賺百萬
以53個貨櫃屋、3輛老公車，堆疊而成的屏東青創聚落，去年11月正式營運啟用，半年不到就繳出亮麗成績單；根據最新統計，全區營業額每月已突破100萬元，比當初預期每月50萬元目標高出一倍，未來可望複製成功模式，將在屏中及屏南區各選出據點，再造創業孵化器。
屏東青創中心主任于宗永坦言，當初青創聚落成立只因為這是一件可以做的事情，不在乎獲利比，且以第一年免租金模式吸引年輕人返鄉逐夢，因此，對創業青年訂的低標是每月營業額2萬元，全區共22個攤位，初期盼能達50萬元。
「沒想到那麼快達成，而且達成率超過1倍」于宗永說，現在青創聚落不僅成為屏東市最夯打卡點，一旁彩虹階梯，常有情侶拍照上傳；就連當初作為聚落店家夜晚避開保全設計的溜滑梯，每月使用人數都超過10萬人次，人潮就是錢潮，「不過這都在預期之外！」
他樂見這樣的成功，也鼓勵業者勇敢出走到外頭將夢想放大，加入更多屬於屏東符號的創意，而空出來的「貨櫃」，可以讓新進者接續在此孵化夢想。
未來可望複製成功經驗，在屏中及屏南區增設青創聚落，「這次不會再是貨櫃」，于宗永說，會找些閒置空間進駐，除了能把在地或想返鄉打拚的青年留住，更重要的是創造更多新景點，吸引遊客前來消費，看看屬於新生代的創意軟實力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。