打卡人潮變錢潮 屏東青創聚落月賺百萬

青創聚落成超夯打卡點，人潮帶來錢潮，讓全區月營業額超過100萬元。（林和生攝）

青創聚落的彩虹階梯，成為屏東市超夯拍照打卡點。（林和生攝）

屏東青創聚落開幕不到半年，全區月營業額已達百萬元。（林和生攝）

以53個貨櫃屋、3輛老公車，堆疊而成的屏東青創聚落，去年11月正式營運啟用，半年不到就繳出亮麗成績單；根據最新統計，全區營業額每月已突破100萬元，比當初預期每月50萬元目標高出一倍，未來可望複製成功模式，將在屏中及屏南區各選出據點，再造創業孵化器。

屏東青創中心主任于宗永坦言，當初青創聚落成立只因為這是一件可以做的事情，不在乎獲利比，且以第一年免租金模式吸引年輕人返鄉逐夢，因此，對創業青年訂的低標是每月營業額2萬元，全區共22個攤位，初期盼能達50萬元。

「沒想到那麼快達成，而且達成率超過1倍」于宗永說，現在青創聚落不僅成為屏東市最夯打卡點，一旁彩虹階梯，常有情侶拍照上傳；就連當初作為聚落店家夜晚避開保全設計的溜滑梯，每月使用人數都超過10萬人次，人潮就是錢潮，「不過這都在預期之外！」

他樂見這樣的成功，也鼓勵業者勇敢出走到外頭將夢想放大，加入更多屬於屏東符號的創意，而空出來的「貨櫃」，可以讓新進者接續在此孵化夢想。

未來可望複製成功經驗，在屏中及屏南區增設青創聚落，「這次不會再是貨櫃」，于宗永說，會找些閒置空間進駐，除了能把在地或想返鄉打拚的青年留住，更重要的是創造更多新景點，吸引遊客前來消費，看看屬於新生代的創意軟實力。

(中時)