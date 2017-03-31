清明掃墓 嚴防恙蟲叮咬
明起清明連續假期，假若民眾掃墓祭祖或至山區、田裡或郊區進行戶外活動時，有可能因為接觸到恙蟎生長的草叢環境，而增加感染恙蟲病的風險。南投縣衛生局提醒民眾，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露部位塗抹經衛生福利部核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑），並於離開草叢後盡快沐浴且換洗全部衣物，以減少恙蟎叮咬的機會。
衛生局表示，恙蟲病為經由帶有立克次體之恙蟎（恙蟲）叮咬而感染，動物宿主以囓齒類（鼠類）為主，恙蟎幼蟲喜歡爬行於土面，或喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上，因此行走於草叢中遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂。
衛生局表示，預防方法包含避免被具感染性的恙蟲附著叮咬，要穿長袖衣褲、靴子、手套等；並每日沐浴換洗全部衣物；如發現手、足等部位有被咬的傷口，可塗抹含有抗生素物質的軟膏，減低發病。
依據疾管署歷年監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，於每年4至5月病例開始快速增加，7至8月時達到高峰，今年截至3月29日止，南投縣累計2例確診病例。衛生局在此提醒民眾，從事戶外活動需進出或接觸草叢環境，應落實自我保護措施，避免感染恙蟲病。
(中時)
關鍵字：恙蟲病
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