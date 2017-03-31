林育卉事件 府：政治人物或民選公職 都該承擔政治責任

行政院發言人辦公室主任林育卉因為臉書不當言論，請辭獲准。總統府發言人林鶴明今天表示，在整個公共事務圈，特別是政治人物、民選的公職，都應該承擔相當明顯的政治責任，不管是仇恨的言論或者鼓動製造撕裂的做法，都應該節制。

對於林育卉，他說，行政院已經有了說明，也做了處置，基本上府方不予評論，這幾天抗議的狀況及民代的言行，府方也都提出這樣呼籲。

(中時)