Duncan公仔 回歸花蓮街頭

年初遭不幸遭撞傷的Duncan公仔，今天上午回歸花蓮街頭。（張祈翻攝）

市長魏嘉賢今天搶先與Duncan公仔合影。（張祈翻攝）

Duncan公仔今天重新回歸花蓮街頭。（張祈翻攝）

出身花蓮的網路知名插畫家Duncan去年與花蓮市公所合作，在人潮鬧區舊鐵道商圈行人徒步區設立Duncan造型大公仔，不料今年1月不幸遭鄰近業者「撞斷腳」，經過近2個月的「療養」，今天終於康復回歸街頭，繼續與民眾勾肩合影。

花蓮市公所耗資30萬元打造身高近190公分的Duncan公仔，去年3月長駐花蓮市街頭，成為舊鐵道商圈行人徒步區裝置藝術，高人氣的他也快速成為該地段熱門打卡地點，今年一月遭商圈的攤車不小心倒車撞傷，造成他「開放性骨折」，由公所協助卸下維修。

Duncan本人也非常關心公仔的復原狀況，也告知粉絲們「我的人偶送去住院了」。Duncan公仔送往桃園維修，經過近2個月的「治療期」，終於在今天康復出院，再次於原地點亮相。

花蓮市長魏嘉賢上午也前往現場關心Duncan公仔，並搶先與好久不見的Duncan公仔合影。魏市長說，因損壞嚴重，向肇事者索賠9萬元，復原後公仔不但腳接回去了，整個公仔也重新烤漆過，看起來就像新的一樣。

他也呼籲業者發揮公德心，不要再把車輛開進行人徒步區，維護行人及公仔的安全，曾計畫要圍起公仔，但為了讓公仔更加親民，選擇加裝監視器，不影響民眾與公仔親密接觸。一對情侶看到Duncan回來了，女友興奮地跟當肯合影，關心當肯復原狀況，一旁的男友則吃味的說，「那麼喜歡Duncan，那我變成Duncan好了」。

(中時)