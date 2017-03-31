客家文化園區種茶品茗 認識7種名茶聆聽山歌
為重現早期客庄茶與山歌的人文風景，苗栗客家文化園區在好客公園種下茶樹，並邀請教唱老師黃桂志演唱山歌，述說早年天性勤奮的客家族群拓墾採茶的故事。
早期客庄山區四處可見到滿山的茶園，為了讓鄉親重溫客庄的採茶文化，苗栗客家園區與茶農合作在好客公園規畫小茶園，讓來賓栽種東方美人茶，傳播在地傳統產業。
福壽山農場場長巫嘉昌表示，為展現苗栗地區茶葉的重新發展、重新的出發，特地來選早期的青心大冇，園區種植這個品種，希望重振苗栗地區東方美人茶的產業。
而講到茶產業，就不能忘了客家山歌，園區也請來黃桂志老師現場演唱，苗栗園區希望能以台灣客家文化館方式，結合學術、展覽及地方產業，讓鄉親了解自己客庄文化。
客委會文發中心主任何金樑說，希望以後客家文化園區北部這個園區，成為台灣客家文化館，有展覽文獻、有學術也有活動，最好能與客庄有更深的結合，讓民眾細細品味客庄的茶文化。配合活動舉行，現場也安排品茗活動， 邀鄉親喝東方美人茶、包種茶、烏龍茶等7種茶葉。
(中時)
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