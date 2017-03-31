連假來了鋒面尾隨 今晚中部以北最低下探11度

鋒面通過，各地轉為容易下雨的天氣，有可能出現較大的雨勢，提醒民眾外出小心。（本報資料照片）

氣象局下午對9縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

揮別昨日的好天氣，伴隨著清明兒童連假即將開始，鋒面也在今日中午報到，各地將轉為容易下雨的天氣。提醒返鄉的民眾，外出時要格外注意天氣變化，留意航班資訊。

氣象局表示，今（31）日中午開始，鋒面通過，各地轉為容易下雨的天氣，有可能出現較大的雨勢，甚至是雷雨。氣象局下午即對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣等地區發布大雨特報，特別是苗栗以北及台中、南投山區，提醒民眾當心局部瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局指，下午鋒面通過後，大陸冷氣團南下，加上下雨，各地的氣溫將由北往南明顯下降。傍晚前後，北部氣溫約會下探至15、16度，中南部也會隨著入夜，氣溫逐漸降低。預計今晚至明晨，中部以北、東北部最低溫將只剩11至13度，南部及花東最低溫也僅15、16度。

不過，氣象局估計，周六（4月1日）下午之後雨勢趨緩，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖為短暫雨後多雲的天氣，東部及東南部地區仍會有短暫雨。

周日（2日）、周一（3日）夜晚和清晨受輻射冷卻影響，地溫仍偏低；不過白天因大陸冷氣團減弱，氣溫回升，水氣明顯減少，各地會回到晴到多雲的好天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

(中時電子報)