連假來了鋒面尾隨 今晚中部以北最低下探11度
揮別昨日的好天氣，伴隨著清明兒童連假即將開始，鋒面也在今日中午報到，各地將轉為容易下雨的天氣。提醒返鄉的民眾，外出時要格外注意天氣變化，留意航班資訊。
氣象局表示，今（31）日中午開始，鋒面通過，各地轉為容易下雨的天氣，有可能出現較大的雨勢，甚至是雷雨。氣象局下午即對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣等地區發布大雨特報，特別是苗栗以北及台中、南投山區，提醒民眾當心局部瞬間大雨、雷擊及強陣風。
氣象局指，下午鋒面通過後，大陸冷氣團南下，加上下雨，各地的氣溫將由北往南明顯下降。傍晚前後，北部氣溫約會下探至15、16度，中南部也會隨著入夜，氣溫逐漸降低。預計今晚至明晨，中部以北、東北部最低溫將只剩11至13度，南部及花東最低溫也僅15、16度。
不過，氣象局估計，周六（4月1日）下午之後雨勢趨緩，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖為短暫雨後多雲的天氣，東部及東南部地區仍會有短暫雨。
周日（2日）、周一（3日）夜晚和清晨受輻射冷卻影響，地溫仍偏低；不過白天因大陸冷氣團減弱，氣溫回升，水氣明顯減少，各地會回到晴到多雲的好天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。