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香港股市今天收跌，週線收黑，市場投資人無視美國經濟成長上修和華爾街股市反彈等正面消息。

港股恆生指數收盤下挫189.50點，或0.78%，來到24111.59點。

基準上證綜合指數收盤上漲12.27點，或0.38%，來到3222.51點。深證綜合指數收盤上漲6.89點，或0.35%，來到1986.47點。1060331

(中央社)