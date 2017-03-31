坐比站更傷腰 日坐8小時痛到走不動

坐著比站著更傷腰，一名40歲女上班族，每天上班8小時幾乎都坐著，日前下背、左腳開始疼痛，最近更是痛到無法走路，就醫檢查確定是椎間盤突出合併神經根壓迫。

收治患者的新光醫院疼痛科醫師陳威廷今天表示，該名女子過去因疼痛，長期使用非類固醇消炎止痛藥控制，最後出現消化性潰瘍症狀，經介入性疼痛治療，在影像儀器導引下，準確對腰椎背根神經節進行高頻熱凝治療。

陳威廷說，該名女子經治療疼痛很快減輕，搭配持續復健，不再需要吃止痛藥，疼痛幾乎完全消失，1年後追蹤發現原本突出的椎間盤已明顯縮小。

根據統計，椎間盤突出盛行率約1%至5%，男性多於女性，好發年齡約為30至50歲之間。

陳威廷指出，研究顯示，人體坐著時腰椎承受的壓力是站著時的1.5倍，而不正確的坐姿不僅會加重腰椎壓力，比站立時高出近2.5倍，還會導致脊椎兩側肌肉張力不平衡，壓迫到腰椎神經，引起慢性疼痛。

陳威廷表示，慢性疼痛就是持續3到6個月以上的疼痛，已超過正常組織復原時間，像是下背痛、肩頸神經痛、帶狀皰疹後神經痛或三叉神經痛等，國外研究顯示，慢性疼痛的盛行率約15%到25%，嚴重影響個人生活品質。

他說，該名患者使用的「介入性疼痛治療」，是介於保守治療及手術之間的疼痛治療方式，當藥物或復健治療效果不理想，或是害怕手術及麻醉的風險，就可以考慮介入性疼痛治療，利用醫學影像儀器精準定位神經的位置，進行藥物注射、高頻熱凝療法甚至神經破壞，是一種比微創手術更微創的治療疼痛方式。1060331

(中央社)