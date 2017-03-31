前進歐洲 微信傳英國開辦電子商務

中國大陸人氣極高的社群媒體平台微信，傳出計畫通過在英國開設電商平台，將電子商務和支付服務拓展到歐洲品牌。不過分析師認為，中國大陸企業的商業模式很難在海外複製，結果有待觀察。

英國金融時報中文網報導，中國大陸高科技巨擘騰訊旗下的微信（WeChat）將開始為英國企業提供電商平台，供英國企業在中國大陸銷售商品。微信還計畫在法國、德國等其他歐洲市場開設業務，全面進軍歐洲。

報導引述騰訊歐洲主管吉佐尼（Andrea Ghizzoni）的話指出，微信將在下個月將業務拓展到英國，還計畫在明年進軍其他歐洲國家，直接開設業務。

包括英國知名的Burberry、義大利的范倫鐵諾（Valentino）與普拉達（Prada）在內，全球95%奢侈品品牌都在微信上銷售。

報導指出，目前每日使用微信的用戶超過8億人，微信提供的網路服務繁多，在歐洲沒有類似規模或人氣服務可以和微信相提並論。

何況，微信若能成功在歐洲推動中國大陸網路零售銷售平台，意味著歐洲企業能避免在中國大陸開設零售業務所必須面對的部分繁瑣手續。

僅管微信的信心十足，但香港普華永道（PwC）領導分析及新興技術業務香港合夥人李敬思（Scott Likens）分析，中國大陸網路企業走向國際面臨巨大挑戰，在中國奏效的商業模式在中國大陸以外就不靈了，要不就是效果不佳。1060331

(中央社)