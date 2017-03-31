大展神威！旗山天后宮8國媽祖服裝秀
旗山天后宮為慶祝媽祖誕辰，邀約屏東科大時尚設計與管理系柯雪琴博士，指導2年級學生將媽祖造型依不同國家風格演出國際媽祖造型服裝秀，今日彩排，4月15日晚間7點將在天后宮登場，讓民眾欣賞各國媽祖不同神威。
旗山天后宮主委葉冠億說，舉行國際媽祖造型服裝秀是要弘揚媽祖文化與精神，為了與藝術結合，邀請柯雪琴博士指導100多位學生，從服裝設計、剪裁、彩妝及數10位走秀模特兒訓練，都由屏科大協力完成，總共完成將近70套純手工訂製服。
這次服裝秀除了傳統中國服飾外，更加入埃及、英國、印度、日本、羅馬、馬來西亞、泰國等共8國的不同風格服飾，讓媽祖、千里眼、順風耳、將軍、宮女及報馬仔，都呈現出不同的國際樣貌。
葉冠億說，希望藉由此次服裝展演，讓慈悲救苦的台灣媽祖藉由8國傳統文化服飾結合文創意象植株國際度化世人，並將媽祖文化推廣到全世界，讓更多人認識媽祖，進而在媽祖庇佑下，大家都能心靈平靜、健康與順利。
天后宮表示，即日起民眾到天后宮添油香滿200元就送摸彩券1張（每人最多5張），活動當天將有摸彩活動，獎品豐富包括50吋電視機1部、智慧型手機、卡拉OK音響、燦坤禮券、腳踏車等多項好禮，另服裝秀現在民眾還可以參加票選，歡迎全國民眾蒞臨欣賞。
(中時)
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