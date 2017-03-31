粉絲團po文引熱烈討論 林哲瑄：懶散守備無法接受
林哲瑄昨賽後，在粉絲團po文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」不僅引起網路鄉民熱烈討論，許多隊友也在底下紛紛留言，林哲瑄今做出回應。
林哲瑄說：「只是對比賽有感而發，積極的守備對球隊來說非常重要，對團隊來講士氣很有幫助，而懶散的守備，在職業球員當中是沒有辦法接受的。」
對於鄉民討論後，認為此篇文章在影射林益全，林哲瑄表示，沒有想到會引起大家的討論，自己也只是有些感觸，沒有特別針對誰，至於許多隊友熱烈回應，林哲瑄笑笑回應，因為當時大家都在巴士上。
(中時電子報)
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