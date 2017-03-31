《散步讀冊好日頭》新書出版，作家帶路遊高雄

作家鄭順聰（左起）、王聰威、巴代、林佩穎、李怡志、梁明輝、江舟航、水瓶鯨魚及文化局副局長林尚瑛。（吳江泉翻攝）

作家江舟航（後排左起）、林建志、鄭順聰、梁明輝、巴代、王聰威、水瓶鯨魚及文化局副局長林尚瑛及作家李怡志（前排左起）、林佩穎、李昌憲。（吳江泉翻攝）

高雄好好玩！有什麼好玩?到高雄除了逛古蹟、吃小吃、走巷弄，還會怎麼玩高雄呢？高雄有山有漁港河流、有舊城有倉庫群藝術特區，有農村、眷村，賞玩資源相當豐富，為了介紹更多玩法給熱愛高雄的遊客們，由高雄市政府文化局推出走晃文學地景之《散步讀冊好日頭》新書，由作家帶路遊高雄，不同於一般的旅遊書或者文學讀本，該書邀請23名老中青三代各具書寫風格的高雄作家、攝影、繪圖者帶領讀者走讀高雄，精選了8篇高雄文學作品、9間獨立書店，4張全開遊走手繪地圖，遊走一趟飽含私人情感與文學歷程雙重意義的高雄。

作家鄭順聰、巴代、江舟航、林佩穎、李怡志、余嘉榮、梁明輝、李昌憲等人以及聯合文學雜誌總編輯，也是高雄人的王聰威聯袂出席新書發表會。新書發表會在六龜子弟，身兼作家與甜點師的江舟航位於苓雅區改造舊屋開設的甜點店「日食生活」辦理，對於高雄有多好玩，作家們七嘴八舌訴說著各種高雄獨門的故事與旅程。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，為了讓高雄作家的創作在全國通路平台被大量看見，文化局長期與國內各出版社合作推出各種圖文出版品，《散步讀冊好日頭》就是與聯經出版社合作，藉由高雄作家、影像和音樂創作者帶領走踏，深入地方強化在地經驗的展現，希望藉由此書出版，帶動更多創作者投入地域書寫，為高雄創寫更多作品。

全書中共分5大單元：「走讀高雄」─區域介紹導覽、「作家帶路」─手繪作家的成長地圖、「名家專文」、「書店散步」、「經典選讀」。特別邀請插畫家林建志繪製的文學地圖，讓讀者直接帶書上路，進入作家們的生命史中實地考察，探索旅遊書中不會介紹的高雄迷人之處。另外隨著各篇章也整理出相關文本，除了本書的豐富介紹外，提供讀者延伸閱讀，如果讀完本書後仍覺得意猶未盡，可以跟著文本補充繼續深入探索高雄多樣美麗版圖。

「走讀高雄」─區域介紹導覽、「作家帶路」有如美濃之於林生祥，是樂者創作的源頭；巴代的岡山，是作家服役歲月中不可切割的人生歷練；喜愛走踏的鄭順聰，親身帶領讀者走過柴山文學；而郭銘哲的三民，則是青春時的飲食記憶；楊佳嫻的學生時期，又是如何在書海中打造自己的文學世界？……透過作家們用全新視野及懷舊情感摻半的書寫，閱讀彷若親自造訪各自家鄉的故事、街道、人物風景，同時認識一間間與在地密切結合的「書店散步」及相關「名家專文」、「經典選讀」，讓人深切感受著高雄繁複的人文內涵，進而能與作家的生命經驗相互交流對話。

高雄好好玩，各家玩法不同，但要玩的千遍也不厭倦，如同真正的美味總是在舌間之上又摻入人情；一個地方的味道，由地理風土塑形；一個地方值得留連忘返在於時光身世與產業聚落命脈；而深刻與人往來的生活場景也是讓人一再重返的動念。本書結合在地書店、食旅文學及手繪地圖，規畫四條區域路線，邀請8位作家參與帶路撰文，以文學散步旅行搭配插圖及攝影，文中可看到作家私房景點(秘密基地) ，絕對是一本圖文呈現好好玩的散步書。

這本書數十位對高雄有著豐沛情感的作家、文字、影像甚至是音樂創作者等，以帶路、專文撰寫的方式，向讀者分享自己私密的、獨特的成長體悟，是一本最具有全視野閱讀的文學散步書。歡迎大家隨著23位作家、攝影、繪者走入他們腦海中的打狗樣貌，感受帶有溫度的影像與文字脈絡，透過文學，一同回味、貼近高雄。本書於3/31日出版上市，購書可洽全台各大實體書店、網路書店皆有販售。

(中時)