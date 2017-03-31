兒童節禮物　後龍鎮公所發水壺提醒學子多喝水

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後龍鎮公所發放水壺當作兒童節禮物。（黎薇攝）

後龍鎮長朱秋隆（右）到後龍國小發放兒童節禮物水壺給學童，提醒學生每天多喝水。（黎薇攝）

苗栗縣後龍鎮公所向台電公司爭取專案補助計畫，今年共發送2500份兒童節禮物給鎮內國小及幼兒園學童，國小學生是一個透明水壺，幼兒園小朋友則是一盒彩色筆及環保提袋，希望小朋友能夠跳脫框架思考，發揮創意彩繪童年。

鎮長朱秋隆表示，送水壺是提醒學生每天要多喝水，也給學生們滿滿祝福，公所會持續給鎮內學子更多的關懷與獎勵。

(中時)