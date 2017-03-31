大甲媽4／2回鑾 警方公布交通疏導措施

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大甲分局公布4月2日大甲媽回鑾日的交通疏導措施。（警方提供）

大甲媽遶境進香將於4月2日回鑾，屆時信眾將湧入大甲接駕，警方籲請民眾搭乘大眾交通工具或接駁車前往。（警方提供）

大甲媽祖遶境進香活動將於4月2日回鑾達到最高潮，屆時必有大量民眾湧入，為避免造成塞車困擾，臺中市政府警察局大甲分局籲請信眾搭乘大眾交通工具或接駁車，免去舟車往返及塞車之苦。

大甲分局將於4月2日實施行人徒步、禁止汽車進入以及外圍交通疏導、調撥車道等3層交通管制措施。建議自行開車民眾從甲東路、大安港路、經國路進入市區，車輛可停放於美人山舊營區、大甲體育場，再分搭接駁車至大甲高中、大甲國小。

「坐火車、拜媽祖、不塞車！」警方呼籲民眾將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮；於豐原或臺中市區搭乘往大甲方向的公車，至大甲總站下車，也減少大甲車流。。

大甲警分局籲請用路人依替代道路行駛以避開管制區範圍，並配合現場執勤員警交通疏導工作，上述管制日期、時段、路段、方式視當日交通狀況變更，以有效紓解車流，避免壅塞情形發生。

(中時)