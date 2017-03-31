北投男子持球棒攻擊民眾 警埋伏逮人

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北市北投區石牌國小附近出現一名男子持球棒隨機攻擊路人，2名路人受到輕傷，警方從監視器畫面，發現行凶男子是轄區列管的精神病患，已經派人在他常出沒地點守候，確定身份就是行凶歹徒，將強制送醫治療。

警方表示，攻擊路人的男子，年約30多歲，下午1點多，他持球棒攻擊兩名路過民眾，所幸2人僅輕傷，並無大礙，警方已經循線追緝該名男子。

(中時)