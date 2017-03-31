舞者福音 埔里鎮水沙連社大新設舞蹈教室
埔里鎮水沙連社區大學增設舞蹈教室，採用專業級木質地板，另增設更衣室與扶手、牆鏡，大成國中指出，為避免震動傷害舞者的膝蓋，監工時特別要求防震設計，這應是南投社區大學最好的一間舞蹈教室。
過去水沙連社大無專業舞蹈教室，報名中東肚皮舞等舞蹈班的學員，只能打赤腳在水泥地上上課，因為無緩衝，加上地上難免會有小碎石或砂礫，舞者腳底經常磨破皮或長水泡，有些舞碼舞者必須頻繁跳躍或單腳旋轉，若無軟質地板，每一步對舞者膝蓋來說都是傷害。
社大舞蹈班及大成國中原舞社、熱舞社學員企盼能有一間專業級的舞蹈教室，讓他們能盡情練習又不會受傷，南投縣議員林芳伃得知舞者心聲後，撥付50萬元配合款新建舞蹈教室，大成國中總務主任林幗貞本身研習音樂藝術，監工要求必須考量舞者需求，木質地板下方施做防潮層，柵欄式格架與木板間還要固定泡棉軟墊做緩衝，舞者做跳躍動作時，膝蓋得以減輕瞬間的衝擊力，並減低樓地板碰撞噪音，避免對其他教室上課學員產生干擾。
舞蹈老師潘豔紅表示，校方另增設了更衣室及整面的牆鏡、扶手，空間視覺更寬廣，這應該是埔里鎮公部門或學校中，最棒的一間舞蹈教室了，對於培訓在地一流舞者、推廣舞蹈休閒相當有幫助。校長陳清濱指出，大成國中原舞社等社團，經常獲得全國大獎，但校內欠缺專業級舞蹈教室，謝謝各界協助，讓社大學員及國中同學共享資源，在安全與氣氛絕佳的空間裡增進舞技。
(中時)
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