三明治夾帝王蟹肉，歐式餐酒館推出高檔早午餐94狂。

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早餐吃龍蝦三明治已夠奢華，業者再進一級推出帝王蟹三明治，要吸引「想對自己好一點」的客群。（程炳璋攝）

早午餐吃份龍蝦肉三明治已很奢華，還有業者推出帝王蟹三明治94狂，台南市中西區一家歐式餐酒館去年底開始兼賣早午餐，高檔的龍蝦三明治每月熱銷600份，業者4月起再推出帝王蟹三明治，要吸引「肯對自己好一點」的客群。

台南早午餐風潮持續流行，連餐酒館也來搶市場大餅，中西區一家歐式餐酒館業者去年底推出多種不同價位的菜單測試接受度，發現即使每份高達680元的龍蝦三明治套餐，仍受好評，每天可賣出20份，一個月熱銷600份以上。

義法餐酒館bistro88總經理黃旭甫表示，選擇高檔早午餐的對象以大學生、貴婦、商務客人居多，大多數抱著「今天，就對自己好一點吧！」的心態用餐。

這項統計鼓勵業者決定推出更高檔的早午餐，今年從北海道進口「活凍」的帝王蟹，夾在三明治中，原價1080元，四月起推出優惠價680元，要以超高的CP值吸引客群。

除了帝王蟹三明治，業者將台南在地知名的虱目魚與西方速食文化結合，推出「虱目魚薯條」挑戰市場，外酥內脆的口感搭配塔塔醬，在全台的連鎖店中，僅在台南限定推出。

(中時)