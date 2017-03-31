廈門男子1年抓1.5萬隻娃娃 店家請吃飯要求別再光臨
住在廈門的男子陳志通一年抓1.5萬隻娃娃，廈門很多娃娃機老闆都知道他，要請他吃飯，請求他別玩了，店家門不能再虧本了。
《新聞晨報》報導，廈門的遊戲機老闆們近來都在思考同一個問題：「怎麼阻止那位大個子（指陳志通）下手？」而陳志通自己覺得，抓多了也是煩惱，把不少玩偶捐給了聾啞學校。
陳志通第一次玩娃娃機是2015年7月，玩了一次，沒什麼特別的感覺，後來每到休假日，他就去夾娃娃。大約一個月後，他意識到自己應該是蠻厲害的，因為每次玩，身邊就會圍上來很多人觀戰。
他表示，喜歡的並不是娃娃，而是抓娃娃的過程，內心是亢奮的。他享受這種挑戰，但不戀戰，他給自己設定一個額度，大部分的布偶娃娃成本價在10元人民幣左右，所以抓不出來就放棄，不要超過5元。
陳志通的最佳紀錄是把一整台遊戲機的娃娃抓光，印象中最多的一次紀錄抓了100多隻娃娃。
(旺報)
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