台南4月初進入一階限水 學校省水大作戰

顯宮國小設置儲水塔收集所有屋簷的雨水。（程炳璋攝）

每個校舍屋頂，都有水管接下雨水。（程炳璋攝）

台南今年累積的降雨量僅是往年同期的三成，曾文與南化水庫蓄水量已不到4成，全市4月初將進入第一階段限水，台南市安南區顯宮國小在校舍屋頂打造「雨撲滿」節水系統，連續兩年獲得經濟部表揚為節水績優單位的學校。

南台灣冬季少雨，台南市每年一到3、4月就出現限水危機，南水局預定今年4月5日進入第一階段限水，嘉義、台南將在離峰時段的半夜開始減壓供水。

「利用雨季回收屋簷上的雨水，為學校省了3分之2的用水量」，台南市有間偏遠的小學校，為了節水抗旱，自行在各棟校舍建置簡易的儲水設備。在2014、2015連續兩年獲得經濟部頒發政府學校機關節水績優單位。

顯宮國小校長魏萬能只花了10萬元，就在各棟校舍屋頂接上水管，引入15個儲水塔內，「其實雨量不需很大就可以滿了」，儲起來的水只要不接觸人體的用途皆可使用，包括澆灌花木，打掃廁所，大大省了學校的用水量。

「學校原本每年要用到2700度的水，現在降到不到1000度」，顯宮國小校長魏萬能去年曾在台南市節能會議中發表這項節水系統，僅前副市長顏純左提出建言推廣至各級學校，可惜尚未落實，卻已將節水觀念充分落實在校園生活之中。

(中時)