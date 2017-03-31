台南4月初進入一階限水 學校省水大作戰
台南今年累積的降雨量僅是往年同期的三成，曾文與南化水庫蓄水量已不到4成，全市4月初將進入第一階段限水，台南市安南區顯宮國小在校舍屋頂打造「雨撲滿」節水系統，連續兩年獲得經濟部表揚為節水績優單位的學校。
南台灣冬季少雨，台南市每年一到3、4月就出現限水危機，南水局預定今年4月5日進入第一階段限水，嘉義、台南將在離峰時段的半夜開始減壓供水。
「利用雨季回收屋簷上的雨水，為學校省了3分之2的用水量」，台南市有間偏遠的小學校，為了節水抗旱，自行在各棟校舍建置簡易的儲水設備。在2014、2015連續兩年獲得經濟部頒發政府學校機關節水績優單位。
顯宮國小校長魏萬能只花了10萬元，就在各棟校舍屋頂接上水管，引入15個儲水塔內，「其實雨量不需很大就可以滿了」，儲起來的水只要不接觸人體的用途皆可使用，包括澆灌花木，打掃廁所，大大省了學校的用水量。
「學校原本每年要用到2700度的水，現在降到不到1000度」，顯宮國小校長魏萬能去年曾在台南市節能會議中發表這項節水系統，僅前副市長顏純左提出建言推廣至各級學校，可惜尚未落實，卻已將節水觀念充分落實在校園生活之中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。