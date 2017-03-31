2017 MLB戰國風雲之3－三國演義 美西龍頭搶破頭

太空人柯瑞亞在經典賽打出亮眼成績，生涯第3季的表現令人期待。（美聯社資料照）

美聯西區去年雖僅遊騎兵打入季後賽，但有3隊例賽獲84勝以上，激烈程度僅次於「火藥庫」美聯東區。儘管今年天使、運動家仍難以期待，但光看遊騎兵、太空人、水手大演「三國演義」，就已經夠刺激了！

達比修有大聯盟生涯首度榮膺開幕戰先發投手。(美聯社資料照)

一、德州遊騎兵（上季95勝67敗，分區系列賽0比3負藍鳥）

遊騎兵去年以95勝衛冕分區王座，可惜季後賽遭藍鳥3戰橫掃。本季遊騎兵只補進了右投凱許納（Andrew Cashner），由達比修有、哈默斯（Cole Hamels）組成的頭兩號先發非常犀利，但輪值第3號以降不夠可靠，無疑是分區3連霸的最大考驗。

遊騎兵傳統以強打著稱，去年215轟為美聯第5，今年外野手戴斯蒙（Ian Desmond）、一壘手莫蘭（Mitch Moreland）、老將貝爾川（Carlos Beltran）全都約滿離隊，如何填補去年50轟的缺口，也是一大難題。

坎諾真的帶領水手一掃貧打罵名。(美聯社資料照)

二、西雅圖水手（上季86勝76敗）

水手去年以3勝之差，沒能中止連續15年無緣季後賽的難堪紀錄。然而，水手去年團隊自責分率4.00為美聯第3，甚至連以往被詬病的貧打罩門，也敲出美聯第3多的223轟，無緣季後賽實在可惜。

除了去年合計112轟的克魯茲（Nelson Cruz）、坎諾（Robinson Cano）與凱爾希格（Kyle Seager），水手又從響尾蛇交易來去年打擊率3成19、20轟的塞古拉（Jean Segura），火力更上層樓。「國王」F.費南德茲（Felix Hernandez）只要保持健康，先發輪值也有一定水準，或許今年是該水手回到季後賽了。

老將貝爾川離開遊騎兵重返老東家太空人。(美聯社資料照)

三、休士頓太空人（上季84勝78敗）

太空人在驚奇的2015年之後，去年退步2勝無緣季後賽。不過這支青春無敵的隊伍，今年一口氣補進有經驗的貝爾川（Carlos Beltran）、麥坎（Brian McCann）與瑞迪克（Josh Reddick），加上頂尖新秀布瑞格曼（Alex Bregman）迎接首個完整賽季，可望構築起全聯盟數一數二的強力打線。

太空人今年更上層樓的鑰匙，無疑握在明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）手中。柯瑞亞前年出賽99場敲22轟，榮膺美聯新人王，去年153場卻僅20轟。擺脫「第二年魔咒」，柯瑞亞今年應大有可為，看到他在經典賽的亮麗演出，本季的太空人應該值得期待。

卓奧特擁有MVP身手，卻拉抬不了天使戰績。(美聯社資料照)

四、洛杉磯天使（上季74勝88敗）

天使去年又打出低於期望的成績，很難想像一支擁有全能巨星卓奧特（Mike Trout）、「生化人」普侯斯（Albert Pujols）的隊伍，竟會連5成勝率都達不到。天使今年的確做了一些補強，但先發輪值的罩門未解，很難問鼎中原。

運動家外野手K.戴維斯去年敲出42轟。（美聯社資料照）

五、奧克蘭運動家（69勝93敗）

雖然電影台很喜歡播《魔球》，但在各隊競相引進數據分析系統後，運動家總管比恩（Billy Beane）也很難再變出魔術了。運動家有去年敲出42轟的外野手K.戴維斯，不過整體火力難與水手、太空人匹敵。而前王牌葛瑞（Sonny Gray）能否找回健康？運動家先發輪值也有太多問號，魔球難以再現。

(中時電子報)