沒查到通緝犯意外破獲毒品 兩嫌耍賴

上月3日晚間基隆市警局東光李姓所長帶領3名員警，前往金山區民宅查緝李姓通緝犯，當時4名員警持拘票，進入民宅中找尋通緝犯。不過當時沒有找到通緝犯，反而是在房間內找到一小包毒品及針孔，不過屋主非但不認錯，還想「賴」警方違法搜索，最後仍被警方移送。

羅女事後頗有微詞，表示自己沒有任何前科，卻被員警沒持搜索票的情形下「侵門踏戶」，且員警是要找她的朋友，本意並非是要調查毒品案，還說東搜西找才在房間內看到一小包毒品，加上蔡姓友人身上有吸食器，直接將兩者「兜在一起」，她認為執法過程粗糙、有違法疑慮，並找律師控告警方。

不過東光派出所長李惠煌表示，當時有持拘票前往，而且一進門就有表明員警身分，羅女及蔡男當下也「歡迎」警方入內搜索找人，雖然沒有找到通緝犯，卻在房間內找到一包安非他命，又在蔡男身上找到一支針筒，蔡男則表示，針筒為羅女所有，兩人一同被帶往警局驗尿及偵訊。

羅女有找律師到場協助，指控警方有違法疑慮，不過警方隨即提供案發過程的搜證錄影，羅女的律師也認為搜索並無不當，最後拒絕羅女委任，並將3萬元委任費退還給羅女。而事後化驗報告出爐，羅女及蔡男兩人皆有毒品反應，警方後續依毒品危害防治條例，將兩人移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)