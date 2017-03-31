陸漁船撈過界 海巡隊開罰最高240萬
上月基隆海巡隊才扣留大陸漁船違規拖網作業後，昨天再度發現有陸籍漁船撈過界暗夜違規捕魚，當場遭海巡隊登船帶回偵辦，預計開罰120至240萬不等罰單。海巡隊表示，因為大陸沿海地區5月1日起，有長達3個月禁漁休漁期，大陸漁船為了生計，不斷入侵我國北方三島海域大肆捕撈，希望在禁漁前大撈一筆。
上月31日上午2時許，基隆海巡隊獲報，位於彭佳嶼東北方22.4浬處海域，有艘陸籍漁船利用深夜時分，於限制水域內拖網作業，海巡隊趕赴海域並登船檢查，發現全船已捕獲約百公斤漁貨，當場將船隻、船員扣留，帶回基隆港偵辦。
該艘漁船船長當時曾苦苦哀求海巡隊員「放他一馬」，並表示因為休漁期即將來臨，所以只好鋌而走險越界捕魚，豈料才灑下第一網拖網沒多久，就遭海巡隊查緝，面對哀求隊員仍秉持遵守法律，將船隻帶回偵辦。
而海巡隊除了對船隻開罰120萬到240萬的罰金之外，同時也依兩岸人民關係條例細則，將船上的漁網、漁具全數沒入並切割，同時破壞起網等設備，陸籍漁船可謂損失慘重，也希望藉由此舉，呼籲陸籍漁船遵守法紀，不要再任意越界捕魚。
(中時)
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