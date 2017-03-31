草療兒童節　唐寶寶、早療兒相見歡

草屯療養院兒童節前夕邀請唐寶寶樂團與早療兒童親子相見歡。（圖／院方提供）

唐寶寶大器樂團團員與草療遲緩兒相見歡。（圖／院方提供）

衛生福利部草屯療養院兒童日間病房在兒童節前夕，邀請家長和慢飛天使們一同歡慶兒童節，邀請了來自台中市由林啟通老師率隊的「唐寶寶大器樂團」，團員是群唐氏症孩子所組成的陶笛吹奏團體，每位團員亦都取得街頭藝人執照，活潑的演奏和輕快的陶笛聲，使得氣氛更溫馨熱鬧，讓慢飛兒家屬對療育增加許多信心。

為了讓家長、孩子們有盡情發揮的舞台，草療工作人員們在活動前細心佈置，將平常的兒童療育教室妝點成親子歡樂舞台，讓家長們牽著孩子的手，上台表演已經準備許久的帶動唱歌曲，展現平時學習成果，隨著兩隻老虎、白鷺絲、豬小弟、魚兒水中游等音樂流洩出來，親子綻放活力，共同演出自然又動人的樂舞。

而發展遲緩的孩子們也透過表演，更加有自信，活動的尾聲，工作人員除了頒發孩子們的表演獎品外，還有準備美味的蛋糕，要讓親子們共同享用，親子們開心的笑容掛在臉上，禮物帶回家，也帶回了開心與滿足的心情。

草療兒童青少年精神科主任許維堅表示，醫療團隊提供完善的服務內容，設有門診、團體治療、兒童日間病房、急性住院服務等，提供發展遲緩、自閉症、過動症兒童早期療育，呼籲各界民眾，0至6歲是兒童身心發展的黃金期，3歲以前作早期療育一年的效果，是三歲以後才接受的10倍功效，把握治療的黃金期，讓寶貝勇敢向前走。

(中時)