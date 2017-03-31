草療兒童節 唐寶寶、早療兒相見歡
衛生福利部草屯療養院兒童日間病房在兒童節前夕，邀請家長和慢飛天使們一同歡慶兒童節，邀請了來自台中市由林啟通老師率隊的「唐寶寶大器樂團」，團員是群唐氏症孩子所組成的陶笛吹奏團體，每位團員亦都取得街頭藝人執照，活潑的演奏和輕快的陶笛聲，使得氣氛更溫馨熱鬧，讓慢飛兒家屬對療育增加許多信心。
為了讓家長、孩子們有盡情發揮的舞台，草療工作人員們在活動前細心佈置，將平常的兒童療育教室妝點成親子歡樂舞台，讓家長們牽著孩子的手，上台表演已經準備許久的帶動唱歌曲，展現平時學習成果，隨著兩隻老虎、白鷺絲、豬小弟、魚兒水中游等音樂流洩出來，親子綻放活力，共同演出自然又動人的樂舞。
而發展遲緩的孩子們也透過表演，更加有自信，活動的尾聲，工作人員除了頒發孩子們的表演獎品外，還有準備美味的蛋糕，要讓親子們共同享用，親子們開心的笑容掛在臉上，禮物帶回家，也帶回了開心與滿足的心情。
草療兒童青少年精神科主任許維堅表示，醫療團隊提供完善的服務內容，設有門診、團體治療、兒童日間病房、急性住院服務等，提供發展遲緩、自閉症、過動症兒童早期療育，呼籲各界民眾，0至6歲是兒童身心發展的黃金期，3歲以前作早期療育一年的效果，是三歲以後才接受的10倍功效，把握治療的黃金期，讓寶貝勇敢向前走。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。