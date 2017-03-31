百年車站再活化 4億打造新地景

百年新北投車站是舊時台鐵北淡線至今尚存唯一實體站。（王超 群攝）

歷經百年風華的「新北投車站」正式落腳捷運站旁，北市府在4月1日起舉辦系列活動，昨日文化局正式向社區居民推介並發表衍生商品，希望為文化北投再添歷史風貌。台北市文化基金會副執行長張益瞻說，中央斥資2億元，市府撥相對預金，共計4億元，次第將周邊七星、北投公園整體規畫，整修溫泉博物館等，打造生態和文化新景點。

文化局科長鄧文宗指出，這座老舊殘破，歷經兩次解構遷移再度重組的車站工程，以1937年經典造型為復舊目標，此前在彰化保存並不易，站體在彰化先解構、除蟲、編號、分類，搬運至台北保存，以「保存最大化」為原則，歷經一年半的整料備料，採新舊材料混用，民眾到場可以先由頂部的「老虎窗」觀賞起；由於早年的擴建，老虎窗的間距並不一致，可以仔細觀察。

此外，精緻和秀雅的銅瓦也增添這幢老建物的歷史感，與在地的溫泉風相輔相成。張益瞻強調，很多遊客以為這幢老車站是被「新」蓋起來，其實建材很多是舊物料，只是舊時的漆料被除去而以原色示人。原構件不堪用或遺失者，就要用新材料代替，因此從外觀可看出，舊材顏色深、新料色淺。復舊木料，脫漆後不再上有色漆。新舊材料混合使用，而讓新、舊材能被分辨出來是不同時期之建材，是符合國際文資建物修復倫理，並非一定要修成同一色調。

新北投車站為台鐵北淡線僅存的車站實體建築，更是台北市目前僅存的百年車站。現場收錄許多民眾對車站的訪談回憶及新鮮趣聞，放映1988年由新北投車站開出最後一班列車的珍貴畫面，而新北投車站最可貴之處乃在於由當地居民自發性的發起車站返鄉聲浪，並透過民間與政府的合作，完成車站站體歸鄉的任務。

悠遊卡公司為此發行限量版3000套紀念悠遊卡套組；也設計開發了專屬車站的鐵路便當盒及包巾，所有車站衍伸商品都在4月1日今天開幕正式開賣。

(中時)