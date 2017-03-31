辦公室日坐8小時　她腰痛到無法走路

久坐傷腰，有女性上班時間常一坐8小時，導致椎間盤突出、痛到無法走路。（倪浩倫攝）

久坐超傷腰！一名40歲的女性上班族，每天上班8小時期間，幾乎全程都坐在椅子上，漸漸陸續出現下背、左下肢疼痛，近日一度痛到無法走路，就醫檢查發現是椎間盤突出、同時合併有神經根壓迫，透過復健和介入疼痛治療，現已漸漸恢復，直呼「以後不敢再坐那麼久了」。

收治該病例的新光醫院疼痛科醫師陳威廷表示，研究顯示，人體在坐著的時候，腰椎承受的壓力是站姿的1.5倍，如果坐姿不正確，更會讓腰椎壓力增加，嚴重時可達站姿的2.5倍。他強調，坐姿不正確時，還會讓脊椎兩側肌肉的張力不平衡，導致腰椎神經遭壓迫而引發慢性疼痛。

統計顯示，椎間盤突出盛行率約1～5％，當中以男性多於女性，好發年齡在30～50歲，然而不少患者會自行服藥，當心出現反效果。上述的女性上班族，感到腰部不適時，便自行購買非類固醇消炎止痛藥來服用，最終反而出現消化性潰瘍症狀。

該女在檢查後，確診椎間盤突出併有神經根壓迫，經評估後決定施以介入性疼痛治療；陳威廷說，在影像儀器導引下，對患處的神經節進行高頻熱凝治療，不用住院、只需局部麻醉，疼痛感在術後便大幅減輕，再搭配復健和正確的坐姿，目前症狀已完全解除，但也提醒她「以後每坐30~60分鐘要站起來活動一下。」

陳威廷表示，當藥物或復健治療效果不理想、或是害怕手術及麻醉風險者，可考慮接受介入性疼痛治療，透過醫學影像儀器來精準定位神經位置，進行像是藥物注射、高頻熱凝療法、神經破壞等標靶神經的治療，是一種「比微創還微創的手術」。

(中時)