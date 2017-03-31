批綠模糊焦點 國民黨：林育卉完全沒懺悔
行政院發言人辦公室主任林育卉發言不當被暫停職務，民進黨籲國民黨議員林國春道歉。國民黨今天說，林育卉完全沒懺悔，民進黨想藉林國春的說法來掩飾林育卉事件，模糊焦點。
行政院發言人辦公室主任林育卉發言不當被暫停職務，民主進步黨今天說，相較行政院處置明快，林國春嗆殺總統卻沒道歉，籲林國春和國民黨主席洪秀柱向人民道歉。
國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，這是完全不同的事情，林國春已經說明，「沒說要砍總統蔡英文，而是如果要大家一起砍退休金，蔡總統禮遇是否先砍？」
胡文琦說，林育卉被揭發後，只想以請辭呼攏帶過，還放話「選戰竟然還沒結束，我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下」，對於自己言行完全沒有懺悔。
胡文琦指出，林國春是替軍公教警消抗議不公義的年金改革而發聲，而林育卉是既得利益者；林國春是民意代表，林育卉是公務機關發言人室主任，兩人背景完全不一樣。
胡文琦說，民進黨是執政黨，應該率先作表率，但民進黨說法是刻意藉林國春的說法來稀釋、掩飾林育卉的言行，企圖模糊焦點，國民黨對此相當不以為然。1060331
(中央社)
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