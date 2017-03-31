療癒系校犬可樂 專長趕牛成網紅

新北市安溪國中校狗「可樂」，獲選行政院農委會「全國校犬績優校園甄選」第一名，臉書粉絲團上萬人，是知名「網紅」。牠安分可愛的模樣，相當療愈，也是生命教育的代言人。

三峽區安溪國中教務主任姜大如今天受訪表示，全校師生都喜愛的校犬「可樂」，是流浪的柴犬。7年前，在校園周邊流浪，在低溫中跑到教室角落瑟縮，校方曾經一度協助尋找主人，但沒有人認領。

經過學校師生的協助，老師集資幫流浪犬治療眼睛疾病，學生也希望牠留下來，並依照他的毛色取名為「可樂」。學生上學第一件事，是和可樂打招呼。

「可樂」的可愛模樣，療癒師生，因為學校的收留，牠也將守衛校園是當成每天的職責，最勇猛的一次，是3隻水牛跑進校園，可樂以小小的身軀，趕走了3頭水牛，逼使水牛乖乖排隊出校園，從此一炮而紅。

目前負責照顧可樂的姜大如說，她自己原本不接觸寵物，但因為照顧而瞭解，也透過可樂的身世，融合在生命教育中，孩子們也因為與可樂親近，知道牠為自己的生存而奮鬥，讓可樂成為最佳的生命教育代言人。

可樂今天出席市府記者會，脖子上繫著有名字的項圈領巾，是學校老師專屬製作的，姜大如說，有時，緊張的師生關係，或老師找家長來溝通時，也因為可樂在場，氣氛變的柔和。弱勢的孩子，更因此敞開心房。

市府新聞局長張其強表示，借重「可樂」的高人氣，拍攝和剪接短片，以狗的低視角來看待新北市的城市清潔，藉此凸顯新北市連續6年獲環保署評比為全國最乾淨城市的努力。

張其強說，現在已是圖像和影像的時代，強調的是即時和互動，新聞局試著透過新媒體的傳播，宣達市政政策與政績。

市府官員則參與短片演出，並幫「可樂」配音。牠在拍攝時相當乖巧、穩定，受到大家的喜愛，在三峽區相當知名，狗明星常被市民認出來打招呼。市府也嘗試以狗為第一人稱說故事。今天記者會，有媒體記者還打趣訪問「可樂」，由官員代答，趣味十足。1060331

(中央社)