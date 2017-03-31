發文引熱議 林哲瑄：積極守備很重要

臉書官方粉絲專頁「Lin's family-林哲瑄」今天凌晨發文引起熱烈討論，林哲瑄對此表示，他沒要針對任何人，只是單純認為「積極的守備對球隊是很重要的」。

臉書官方粉絲專頁「Lin's family-林哲瑄」今天凌晨「原來在台灣贏得金手套守備是不需要撲球的！真的長知識了！」的發文引發熱議，有網友推測此文是針對林益全的守備，對此林哲瑄今天做出回應。

林哲瑄表示，那只是抒發而已，因為以團隊的出發點來說，積極的守備對球隊是很重要的。

林哲瑄說，職業球員看到（那樣的守備）是沒辦法接受的，只是有感而發，沒有要針對誰，就是突然有個感觸而已，有感而發而已。

林哲瑄也強調，積極的守備是非常重要的，因為積極的守備能幫助團隊士氣。1060331

(中央社)