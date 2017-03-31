慶回歸20周年 香港為遊客提供逾40項優惠
新華社報導，香港特區旅遊事務署及香港旅遊發展局31日宣布，為慶祝香港回歸20周年，香港旅遊界連同21個旅遊景點4月1日起為旅客提供逾40項特別優惠和服務。
香港特區旅遊事務署和旅發局當日在香港國際機場舉辦發布會，介紹旅遊界慶回歸20周年特別優惠的具體內容，並當場向來港旅客派發優惠券和旅遊景點紀念品，讓旅客一來到香港就感受到這裡的熱情好客。
此次香港旅遊界推出的優惠內容豐富，包括景點門票、交通、觀光遊、餐飲及購物的消費折扣和其他優惠。旅發局將派發逾80萬本「慶祝香港特別行政區成立20周年禮遇精選」小冊子，其中包含迪士尼樂園、海洋公園、杜莎夫人蠟像館、昂坪纜車等多個香港著名旅遊景點的優惠券或打折券。小冊子會在旅發局轄下各旅客諮詢中心、香港多間酒店及旅行社等多管道派發。
此外，為慶祝香港特區成立20周年，小冊子內推出的多項優惠都與20有關，例如消費可獲扣減20％ 、指定月份出生的旅客可以特惠價20港元購買景點門票等。
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(中時)
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