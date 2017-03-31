桃園織布染整廠火警 警消已控制火勢

我要評比

該工廠火警，火勢已遭到控制。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區一處織布染整工廠31日下午4時52分許傳出火警，桃園市政府消防局獲報，出動49人、18車前往灌救，火勢於下午5時37分受到控制，現場無人員傷亡，警消發現，工廠3層內的風管起火，至於起火原因與損失，待進一步調查釐清。

(中時)