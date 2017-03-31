來趟新竹市小旅行 一窺在地特色與秘境

新竹市政府力推「2017新竹市小旅行」，昨市長林智堅（中）至秘境景點「綠谷沙拉生菜園」，現採新鮮生菜直接品嘗，直呼「好青」。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅（中）昨至「綠谷沙拉生菜園」，手持園區栽種的有機蔬菜，宣傳「2017新竹市小旅行」活動，力邀全國民眾到新竹市深度旅遊。（郭芝函攝）

認識不一樣的新竹市！市府與風尚旅行社規畫「2017新竹市小旅行」，推出舊城深度旅行「小塹有約」1日遊，以及香山走透透「手感小旅行」2天1夜套裝行程，穿梭歷史古蹟及大自然、探索秘境，即日起至7月報名截止，名額有限趕緊把握。

昨市長林智堅至香山遊程中的秘境景點「綠谷沙拉生菜園」，宣傳「2017新竹市小旅行」，在老闆賴文正帶領下參觀，現採新鮮生菜直接品嘗，他說，去年「香山走透透」微旅行廣受好評，今年不只「走透」，還要「摸透」香山，讓民眾DIY體驗曬米粉、製作玻璃等手感旅行，全國民眾到新竹市深度旅遊。

城銷處長顏章聖說，「舊城—小塹有約」1日遊，取自新竹市舊名「竹塹」，以鯉魚穴龍脈為主軸，串聯鄭氏家廟、長和宮、鴻安堂中藥鋪、北門老街、屎溝巷等特色景點，在巷弄中探訪城市懷舊故事，也安排東門市場享用在地食材創意料理，以及百年歷史的丸竹化妝品挽面體驗。

「香山走透透-手感小旅行」2天1夜遊程，透過自然、工藝、鮮味等方式摸透在地，包括香山濕地導覽、明發定置魚場鮮魚拍賣、春記休閒農場百年玉蘭花、青青草原溜滑梯、玻璃工藝DIY、曬米粉等體驗，並安排隱藏版秘境—綠谷沙拉生菜園，享用新鮮水耕蔬菜及木柴窯烤套餐，晚餐則在香山天后宮廟埕舉辦烤蚵派對。

(中時)