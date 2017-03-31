對方媛第一印象？郭富城經紀人四字形容
天王郭富城前年認戀小22歲嫩模方媛，日前被爆兩人已提交「擬結婚通知書」，有望在三個月內完婚，今(31日)郭富城經紀人小美出席好友麥潔文畫展，除了澄清郭富城婚訊，也用四個字「斯斯文文」形容對方媛第一印象。
據港媒報導，小美今透露郭富城目前在大陸拍戲，下月才會返回香港，至於傳聞中的婚事全由家人打理，打算低調舉行，問方媛是否真的有喜？小美不承認也不否認說：「我沒問過他，我們是合作多年的伙伴，很祝福他，會請他吃飯。」並表示郭富城是工作狂沒向她請假，但有時間可能就會回來簽字，完成終身大事。
外傳兩人選擇在香港登記結婚，是為了讓方媛有居港權，小美對此嚴肅回應絕無此事，認她見過方媛，印象OK、斯斯文文的，跟外面的評論不一樣，又問兩人是否有婚前協議？小美挺郭富城已到適婚年齡完成夢想本來是喜事，她對於不實報導不太高興，「不要把喜事變成壓力。」
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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