抱貓自拍疑露點 混血辣模冤喊：是鈕釦啦
日本混血名模福住明美（ダレノガレ明美）外型亮麗、身材火辣，因節目《男女糾察隊》走紅，擁有高人氣，養了2隻貓的她，常分享和貓咪的日常生活，但日前一張抱貓的自拍照，卻被網友懷疑走光，讓她忍不住跳出來澄清「那是鈕釦啦！」
福住明美最近在推特分享抱貓的自拍照，只見她穿著黑色薄紗內衣，而貓咪緊靠在她懷裡撒嬌，模樣十分可愛，但卻有網友注意到福住明美的胸前有個不明點點，猜測她疑似露點，引發不少討論。而福住明美見狀，則再次PO出抱貓和單拍衣服的照片對比，解釋那個點其實是鈕扣，要大家放心。
(中時電子報)
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