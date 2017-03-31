嘉義文創園區當代藝展，新銳蔡宗展創作人獸畫

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新銳藝術家蔡宗展的畫作。（翻攝自蔡宗展臉書）

清明節連續假期，逛嘉義文創園區賞畫。嘉義文創園區（嘉義舊酒廠）推出「現實與虛幻的空間述說」當代藝展，邀請黃耀鋅、蔡宗展及林晏印3位台灣當代藝術家展出，3人調性迥異，愛寵物的蔡宗展創作人獸畫，風格強烈。

黃耀鋅結合設計符號和繪畫圖像，創作充滿社會性隱喻的圖像。林晏印融合現代科技的理性與人文社會的感性，以視覺表述文化見解。

東海大學美術系畢業的蔡宗展，從小喜歡寵物，寵物也成為他創作的繆思，用擬人化的手法，將野獸與人類同一化，探討社會價值與原始慾念的衝突競合，風格強烈，獨樹一格。

這場藝展於明（1）日下午2時舉辦藝術家分享茶會，2日下午14：00至16：00有工作坊及講座，免費參加。

(中時)