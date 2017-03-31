樹下里魚菜共生 里長吳國亮發起無毒生活
為落實無毒環境，新竹市香山區樹下里長吳國亮，經多年學習、鑽研，去年6月成功打造「魚菜共生」生態農場，不論青椒、九層塔、絲瓜、秋葵、番茄以及節瓜等作物，都由他親手栽種，未來收成也將投入社區關懷共餐使用，盼藉此推廣至里內每家戶，讓大家吃的更健康。
吳國亮表示，過去香山區樹下里一帶，工廠數量多，田地受金屬汙染，居民不敢吃當地作物，甚至連栽種都害怕，因此他多年前到市府上課，學習魚菜共生技術，透過哥哥、也是市議員吳國寶贊助，以80多萬經費，在服務處10坪空間，打造「魚菜共生」生態農場，
他說，他的「魚菜共生」農場，利用加州鱸魚、寶石鱸魚、吳郭魚、紅尼羅、珍珠石斑等魚的排泄物，轉化成植物所需養分，水質經過濾淨化後，再回到魚槽，形成循環的有機栽培系統，由於其為密閉溫室空間，免去蚊蟲問題，更不必灑農藥，約半年採收1次。
他表示，里內有的長輩，一大早採完蔥，最後僅賣得100多元，卻知足地作為早餐費用，讓他很不捨，認為「給魚吃，不如教怎麼釣魚」，盼透過他10坪大小的生態示範地，教大家有機栽培技術，習得後可在家建置，環保無毒又具經濟效應，未來將再試作300坪「魚菜共生」農場，邀長輩一起發掘其中樂趣。
(中時)
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