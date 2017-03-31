澎湖環保查緝小組 在吉貝發現大量濫倒廢棄物
澎湖觀光旺季即將展開，為了讓遊客及返澎祭祖掃墓的旅外澎湖鄉親感受澎湖潔淨、美麗的自然景觀，澎湖地檢署日前接獲檢舉白沙鄉吉貝村遭人濫倒營建廢棄物之事後，即於31日由檢察長鄭鑫宏親自帶隊，與主任檢察官劉俊良率同澎湖縣環保局、澎湖縣警察局環保小隊、白沙分局等人員前往白沙鄉吉貝村巡查。
巡查結果發現吉貝側西北側海邊有一長約60公尺、寬約20公尺、深3公尺的大坑內遭人傾倒大量營建工程廢棄物、坑旁防風林邊也遭人傾倒大量裝潢廢棄物、垃圾，接著又在西崁山旁防風林步道旁發現大量的整修房舍廢棄物、廢機車與水上摩托車，導致垃圾遍地、滿目瘡痍，與美麗的沙灘海景極不協調，嚴重破壞當地自然風景。
主任檢察官劉俊良當場責由澎湖縣警察局環保小隊與白沙分局會同澎湖縣環保局共同展開追查，行政違規者由澎湖縣環保局依法處置，涉及廢棄物清理法刑責，則由澎湖縣警察局調查完畢後移送偵辦。
澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏呼籲民眾不要貪圖一時方便，隨意傾倒垃圾或廢棄物，這樣的行為不但破壞澎湖美麗的景觀風貌，如果被查獲了也會遭受嚴厲的處罰，最重要的是這樣的行為好像小偷，偷偷摸摸的偷倒垃圾破壞環境，為這種小事被處罰，在鄉親面前也是顏面無光，任意傾倒廢棄物實在得不償失。
澎湖地檢署為了繼續維護澎湖「海上明珠、美麗島嶼」美譽，會持續針對各離島，加強查緝有關廢棄物任意傾倒及破壞海洋生態事件，請民眾不要心存僥倖，並共同維護這美麗的島嶼家園。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。