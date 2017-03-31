美濃國小117歲 傑出校友贈母校1千萬生日大禮

美濃國小117歲生日，傑出校友贈千萬給母校重建。(林雅惠翻攝)

高雄市美濃國小今天(31日)歡度117年校慶，以「書香、茶香、童年趣」為主題，延續客家文化勤讀的傳統，出版湧泉濕地繪本「塘塘危機」推動閱讀，孩子們也親手奉上香茶招待來賓，並以童玩讓大人小孩體驗童趣；52年畢業的校友張弘昌更送上1千萬生日大禮，作為百年母校重建經費。

教育局局長范巽綠也到場祝賀與致贈捐贈感謝狀，並一同切下美濃特產澄蜜番茄、五色客家粄所作成的生日蛋糕，張弘昌一年級的啟蒙老師高齡88歲的吳寧德老師，以及同班同學們也到場，時隔50多年師生相聚倍感溫馨。

美濃國小設校於民國前12年4月1日，是高雄市排名第6老的百年國小，也是美濃區的第一所學校，培育出許多傑出的客家子弟，今天歡度117年生日，范巽綠局長也帶來市府將斥資8,669萬元拆除老舊校舍重建的好消息，52年畢業的校友張弘昌夫婦(葛洛莉英語學苑創辦人)特別從臺北趕來，捐贈1千萬元給美濃國小興建瀰濃校史室與國際書院。

張弘昌表示，美濃是他午夜夢迴的故鄉，父母皆畢業於日治時期的美濃公學校，母親還曾任職於美濃國小數年，兩代人都受恩澤於美濃國小，也勉勵學弟妹要要從小養成自律與負責的習慣，做事要點滴改進，止於至善；做人要體諒別人，培養感恩的心。

張弘昌一年級的啟蒙老師吳寧德與同班同學，在美濃國小楊瑞霞校長的熱情邀請下，也特地回到母校，在教室中共同體驗兒時的點滴，吳寧德老師一眼就認出張弘昌，直嚷好久不見，看到學生這麼有成就，心裡很欣慰，張弘昌也感激地說，鍾老師一路關心他的功課，甚至讀到高雄中學時，還曾來家庭訪問，查看他的成績單。

教育局局長范巽綠表示，教育局正推動「高雄市新校園運動5.0」，希望學校透過重建契機，打造未來世代學習空間，已爭取高達12億的經費做為全市15所國中小的重建經費，美濃國小正是這15所學校的領頭羊，也特別感謝張弘昌先生的捐款，期許共同用心打造美濃未來世代所需的學校，成為美濃美學新地標。

(中時)