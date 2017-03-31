鼓勵畢業生，鍾佳濱延續教懷博愛獎學金

立委鍾佳濱關注學生發展，特地成立教懷博愛獎學金，今年更擴及全屏東縣。(林和生翻攝)

立委鍾佳濱去年成立教懷博愛獎學金，今年將邁入第二屆，此次更擴大為屏東縣畢業生適用，讓畢業班級除了既有獎項，又多一項獎學金可以領取。

鍾佳濱服務處主任張平和指出，獎學金是由鍾佳濱和台灣新社會智庫共同發起，第一屆利用選票回饋金所捐出，全數投入屏東市、萬丹、麟洛等畢業班級學生，成功獲得學生家長和老師好評。這次爭取台灣新社會智庫共同擴大經費，讓全縣畢業班孩子適用。

服務處說明，教懷博愛是由畢業班導師推薦，想讓每位孩子都能有自己特色而被鼓勵有所成長。此次由萬丹國小李文生校長串連，就教學現場狀況進行統籌整備，達到最佳效率執行。

鍾佳濱承諾，這獎學金只要我有能力，絕對會繼續舉辦，上屆選票回饋金，本就是取之社會得還之社會，雖然回饋金額有限，沒辦法給所有人，但孩子是社會希望棟樑，經思考後才選擇放在孩子身上。

服務處鼓勵屏東縣國中小畢業班導師推薦人選，透過教懷博愛獎學金，讓小小鼓勵能化為孩子成長的動力。

(中時)