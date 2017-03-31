名人堂球星布瑞特 供球具贊助中職回饋列車

名人堂球星布瑞特（中）來台，宣布與中職回饋列車合作計劃。（中職提供）

中華職棒回饋列車今年行駛邁入第16年，今年中職布瑞特國際運動用品公司合作更密切，大聯盟名人堂球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）今天（31日）也造訪台灣，親自拜會中華職棒。

中華職棒自2002年起展開回饋列車活動，除了捐贈球具給基層棒球隊，也率中職球星走訪基層，親自指導小球員，過去15年來回饋列車已駛進超過250所學校。

布瑞特與瑪林國際有限公司共同成立的布瑞特國際運動用品公司，長期以來都是回饋列車最大合作夥伴，提供球具給弱勢地區球員，今天布瑞特本人親自來到中華職棒與會長吳志揚見面，並宣布雙方的合作計劃，今年瑪林將提供150萬元的等值球具，讓回饋列車行駛到更多地方。

吳志揚會長表示，過去因為經費有限，中職的回饋列車總是量力而為，今年和瑪林國際擴大合作，可以開始進行更大型的計畫。布瑞特則提到，能夠參與回饋列車很榮幸，因為他從小生長在一個被棒球圍繞的家庭，能對基層棒運有所貢獻是再樂見不過的事。

(中時電子報)