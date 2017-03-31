連假來台南賞花 兒童節12歲以下免費逛古蹟

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春暖花開，台南古蹟區最近可見盛開的羊蹄甲美景。(曹婷婷翻攝)

兒童節、清明節連假到來，文化古都台南春暖花香，不讓白河林初埤木棉花道專美於前，古蹟區近來隨處可見羊蹄甲盛開，古蹟營運科表示，為歡慶兒童節，4月4日當日於安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤崁樓等古蹟景點，免費開放12歲以下孩童進場參觀，歡迎家長大手牽小手，前進古蹟區賞花。

文化局歡迎市民朋友、外地友人或國外旅客，趁著春假期間造訪台南市各大國定古蹟景點，各園區並都有豐富導覽解說、音樂沙龍表演、冰品飲料和特色紀念商品，把握難得花季，留下最美的回憶。

(中時)