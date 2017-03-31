家暴、兒福共用同棟建物 家長憂婦孺遭隨機傷害

海線家暴防治中心據點將進駐沙鹿區兒童福利服務中心，家長憂心「婦孺、施暴個案共用同棟建物、同出入口，恐危及人身安全。」（王文吉攝）

位於沙鹿區的兒福中心3樓已裝修完成，海線家暴防治中心據點即將進駐。（王文吉攝）

台中市沙鹿區兒福館3樓原為信望愛智能發展中心所屬的早期療育日間托育據點，日前完成階段性任務後遷出，社會局安排家暴防治中心海線服務據點進駐；家長憂心，施暴者出入恐危及館內婦幼安全。社會局指出，並非每個個案都是不定時炸彈，不致危害人身安全，且中心鄰近分駐所，會增設緊急通報鈴預防。

位於沙鹿區福幼街的兒童福利服務中心，設有托嬰、托育中心、家庭福利中心、兒童發展社區資源中心等單位，館內工作人員多為女性，平日幾乎都是媽媽帶著學齡前孩子進出。

有民眾指出，3樓有單位遷離之後，許多人希望改為媽媽教室，但市府社會局卻安排家暴防治中心進駐，目前已裝修完成，萬一有施暴個案在協商或輔導過程失控，波及無辜婦孺，輕則受驚嚇，重則危及人身安全。

家長建議，若要設置家防中心據點，位於沙鹿中山路的勞工育樂中心有空間，也比較適合。社會局主秘廖宗侯說，台中市僅豐原、西區兩處家防中心，為就近服務，才選定海線沙鹿與屯區增設據點，會有周全保護性措施。

家防中心主任侯淑如說，每處家防據點都可能會有個案前來討論，陽明家防中心也會有少數民眾上來吵，也許情緒高漲，或音量較大，但並沒有發生失控傷人或對陌生人施暴情事，民眾有疑慮，會增設緊急通報鈴預防。

(中時)