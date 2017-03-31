審前瞻基礎建設條例 府籲放下一黨之私

前瞻基礎建設特別條例草案今天在立法院交付委員會審查，總統府表示，希望大家以國家發展與國人福祉為優先，放下黨同伐異的一黨之私盡快審查通過，讓台灣跨出重要關鍵一步。

國民黨立法院黨團今天上午占據立法院議場主席台，阻擋前瞻基礎建設特別條例草案交付委員會審查，經立法院長蘇嘉全召集朝野協商後，條例已成功付委。

總統府發言人林鶴明今天受訪表示，前瞻基礎建設的推動是為了加速國家基礎建設的投資跟更新，而且也是為因應現階段國家發展與整體經濟結構的升級轉型，這與過去所謂的擴大內需方案本質上並不相同，執行的目標與工作團隊也不一樣，重點在於國家發展與個人的需要，無關藍綠，也與選舉的部分沒有關係。

林鶴明說，整體而言，政府希望能夠從短期的措施和中長期的結構性改革，讓台灣的經濟能夠帶上穩健成長之路，也希望能夠透過經濟結構的改革根本性的來解決經濟動能不足、國人所得偏低的問題，這樣的計畫自從行政院提出來之後，可以看到民間到各級政府莫不重視，也殷切期盼，希望可以加速國家建設的更新，也因應現階段國家發展的需要。

林鶴明說，比較遺憾的是，今天在國會看到這樣一個攸關國家未來重大發展計畫的推動遭到抗議，事實上這樣抗議的行為跟當今的主流民意是背道而馳的，國家此刻經濟發展正需要這樣相關的計畫投入，來增加發展的動能。

林鶴明表示，希望大家以國家發展與國人的福祉為優先，放下黨同伐異的一黨之私，盡快審查通過，讓台灣能夠跨出重要的關鍵一步。1060331

(中央社)