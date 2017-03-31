新航嘉年華 小小空服員提前過兒童節
新加坡航空在台50週年，今天在台北車站推出旅行嘉年華，讓小朋友換上空姐制服拍照，體驗小小空服員，活動到4月3日止。
為慶祝新加坡航空在台灣營運50年，「A Great Way to Fly旅行嘉年華」今天起在台北車站一樓大廳登場，現場除了有新加坡旅遊局等攤位，展現新加坡文化外，新航空姐也會在現場和民眾拍照。
新加坡航空還準備了兒童版的新航空姐制服，身高100公分以上140公分以下的小朋友都可以一圓空姐夢，每天上午11時開放現場報名，名額有限，額滿為止，活動將持續到4月3日，大朋友小朋友可提前過兒童節。
新加坡航空表示，配合在台50週年，這次也推出多個航點促銷優惠，4月10日到9月30日這段期間，台灣飛往新加坡只要新台幣7888元，歐洲2萬1818元起、馬爾地夫2萬6958元、斯里蘭卡2萬1978元起、澳洲2萬968元起。1060331
(中央社)
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