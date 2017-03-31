賽鴿笭不論輸贏 木笭要交還對方

嘉義縣義竹鄉傳統民俗「賽鴿笭」活動，比賽規則與賽鴿完全不同；若鴿子被對手捉到，還可以贖回；比賽不論輸贏，一定要將木笭原封不動交還對方。

每年春天，義竹鄉的天空都會發出「嗡嗡」聲，這是空氣穿過鴿笭的聲音，也是遠方遊子的鄉愁；離鄉的遊子，若在清明前後返鄉掃墓，一聽到鴿子呼嘯而過的木笭聲，就知道家鄉到了。

義竹鄉「賽鴿笭」活動，始自何時已不可考，一般認為可能是舊農村社會，平時沒什麼娛樂，因此農民閒暇時，就將飼養的鴿子綁上木笭，後來演變成各庄頭間的競賽。

這種民俗鴿賽，與一般鴿賽大相逕庭。除了鴿子體型較賽鴿大之外，比賽規則更是南轅北轍，因此趣味橫生。

當地居民表示，參加「賽鴿笭」的鴿子，就是俗稱的「菜鳥仔」（食用鴿），而非賽鴿；有人說這種鴿子是荷蘭人引進的品種，也有人說是台灣野鴿子的後代，但已不可考。

至於鴿子背的「鴿笭」，是將木頭挖空製成的一種木笭，木笭裡有竹篾，透過風的共鳴作用，當鴿子展翅高飛，就會發出「嗡嗡」的共鳴聲。

賽鴿笭是村與村之間的對抗賽，比賽之前會先討論鴿子飛行的距離和中間線、鴿笭尺寸大小、時間、地點；各村先舉辦「背私笭」（淘汰賽）、再舉辦「背公笭」（準決賽）。

每年「鴿笭季」一到，比賽的一方要準備150個鴿笭，請對手將鴿笭背回去，這叫「背私笭」，也叫做「侵笭」；接著再到對方的地盤把鴿笭背回來，這叫做「討笭」。

「背私笭」要反覆7次，大約耗時16、17天。接著展開「背公笭」，由各村準備93個木笭，在比賽結束前，以背回木笭最多的村落獲勝。

鴿笭賽有趣的地方，在於可以捕捉對方的鴿子，但是在鴿子起飛前、在空中飛翔時，絕對不可以捕捉。只有鴿子飛越兩村指定的中線、停下來休息的時候才可以捕捉。

當鴿子飛越中線、停下來休息（俗稱「落厝」）時，村民可以徒手抓、使用鉤鳥器或竹竿，但絕對禁止使用彈弓或鳥網。

鴿子被捉到之後，會被對方囚禁；等到比賽結束之後，再進行拍賣，或由鴿主贖回。至於「贖金」則視鴿子的品種及飛行能力而定；拍賣所得及贖金，全部做為聯誼基金。

這項行之有年活動，不論輸贏為何，有一條規則大家都必須遵守：就是不可以損壞鴿笭，必需完好如初地交還對方，等到來年再使用。1060331

(中央社)